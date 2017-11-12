مقتل طفل معاق برصاص قناص حوثي غربي تعز وقصف متواصل شرق صبر

قال مصدر طبي في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم الأحد، إن طفلاً معاقاً قُتل برصاص قناص من جماعة الحوثيين، في منطقة المربعة شمال شرق جبل هان غربي المدينة.



وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الطفل المعاق زكريا عبدالحميد (16 عاماً)، لقي مصرعه على الفور، بعد أن تعرض لطلق ناري من قناص حوثي، يتمركز في المنطقة.



من جهة، شدد المسلحون الحوثيون والقوات الموالية لصالح من قصفهم المدفعي على مواقع القوات الحكومية والقرى السكنية غرب وجنوب مدينة تعز.



وبحسب مصادر فإن الحوثيين قصفوا منطقة الشقب شرق مديرية صبر الموادم، وقرى الضباب ومواقع القوات الحكومية في جبل هان، دون أن يسفر القصف عن سقوط ضحايا.