الحوثيون يهددون باستهداف بوارج وناقلات النفط في حال استمرار إغلاق ميناء الحديدة

هددت جماعة الحوثيين اليوم الأحد، باستهداف بوارج وناقلات النفط التابعة لدول التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في حال استمرار إغلاق ميناء الحديدة (غربي اليمن).

ونقلت قناة «المسيرة» الناطقة باسم الحوثيين، إنه في حال صدرت توجيهات من زعيم الجماعة باستهداف السفن، فإنها لن تكون في مأمن من نيران قوات البحرية التابعة للجماعة.

وقالت إن ذلك جاء خلال اجتماع للقوات البحرية، بقيادة القيادي الميداني يوسف المداني.

وناقش الاجتماع «الإجراءات والتدابير اللازمة للرد على دول العدوان أمام استمرار إغلاق الموانئ اليمنية، مطلعاً على جاهزية قوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل».