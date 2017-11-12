نائب وزير النقل: توقيف الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية حصار غير مبرر

هاجم مسؤول رفيع في الحكومة الشرعية الخطوة التي أقدم عليها التحالف العربي بوقف الرحلات الجوية من وإلى المطارات اليمنية.

وقال ناصر شريف نائب وزير النقل في الحكومة الشرعية "إن إغلاق الرحلات الجويه الى المطارات اليمنيه يعد حصاراً غير مبرر لشعب يعاني كل صنوف المعانا؛".

وحمل الحكومة اليمنية الشرعية المسؤولية وأضاف في تصريح نشره على صفحته في الفيس بوك "على الحكومة اليمنية الشرعية تحمل مسؤوليتها في التوضيح.. زاد الماء على الطحين والصمت المطبق".

وهاجم طريقة تعامل التحالف العربي مع الشأن اليمني مضيفاً "كنّا نعول أنهم أتوا لمساعدة الناس وليس لجعل اليمن سجن كبير وسلب سيادته وقراره الوطني السيادي على أرضه وبحره وأجوائه".

وكان التحالف العربي قد أعلن قبل أسبوع إغلاق المنافذ البحرية والجوية لليمن "بشكل مؤقت" حتى يتم مراجعة الثغرات التي تتمكن عبرها مليشيات الحوثي وصالح من تهريب الأسلحة.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت مساء الجمعة أن الرحلات الجوية إلى اليمن ستستأنف ابتداءً من اليوم الأحد إلا أنها عادت واعتذرت للجمهور قوالت إنها لم تتلق تصريحاً من التحالف العربي بتسيير رحلات.