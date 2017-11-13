الحوثيون يحتجزون ناقلات الوقود في منشآت الحديدة ويوفرونه في السوق السوداء

يحتجز المسلحون الحوثيون في مدينة الحديدة (غربي اليمن)، شاحنات الوقود المخصصة للعاصمة صنعاء، ويرفضون الإفراج عنها، حسبما أوضحت مذكرات رسمية لوزارة النفط في الحكومة المشكلة بين الجماعة وحزب صالح (غير معترف بها).

ووفق مذكرة من وزارة النفط، ورئاسة الوزراء، اطلع عليهما «المصدر أونلاين»، فإن قوات الأمن التابعة لجماعة الحوثيين ترفض السماح لناقلات المشتقات النفطية، بمغادرة منشآت وزارة النفط بالحديدة إلى العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى.

وطالبت المذكرتين وزارة الداخلية بالسماح للناقلات بالتوجه إلى صنعاء، خصوصاً في ظل الأزمة التي تعصف بالبلاد، جراء انعدام الوقود.

وقالت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن قوات الأمن في مدينة الحديدة، ترفض إطلاق الناقلات.

وسبق أن صرح وزير النفط في حكومة الحوثيين والمحسوب على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في أكثر من مناسبة، بأن كمية الوقود المتوفرة في خزانات شركة النفط، كافية لأسابيع.

لكن محطات الوقود أغلقت أبوابها بصورة مفاجئة، بالتزامن مع إعلان التحالف العربي الذي تقوده السعودية إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية، رغم أن الوقود كان متوفراً في جميع المحطات.

ويتهم السكان جماعة الحوثيين باحتجاز الوقود في المحطات، وبيعه في الأسواق السوداء بأسعار مضاعفة.

وقالوا إن الوقود غير متوفر في محطات الوقود بالسعر المعلن عنه 5500 ريال للعبوة (20 ليتراً)، لكنه متوفر بوفرة في السوق السوداء لكن بسعر يصل إلى 11 ألف ريال على الأقل للعبوة.