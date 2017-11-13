مظاهرة في صنعاء دعا لها الحوثيون تنديداً بإغلاق التحالف العربي منافذ البلاد

شارك الآلاف من اليمنيين اليوم الاثنين في العاصمة اليمنية صنعاء، في مظاهرة دعت لها جماعة الحوثيين، تنديداً بإغلاق التحالف العربي الذي تقوده السعودية المنافذ الجوية والبحرية والبرية لليمن، منذ الاثنين الماضي.

وكان التحالف قد أعلن إغلاق المنافذ بعد يومين من إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً على مطار الملك خالد الدولي، شرقي مدينة الرياض، اعترضته القوات السعودية.

وشهدت البلاد ارتفاعاً قياسياً في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، بالإضافة إلى انعدام للوقود.

وتظاهر الحوثيون اليوم أمام مقر الأمم المتحدة في شارع الستين الجنوبي، ورفعوا شعارات تطالب بإعادة فتح المنافذ «ارفعوا حصاركم.. أوقفوا عدوانكم».

وشارك في المظاهرة قيادات من جماعة الحوثيين بينهم رئيس ما يُسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى» صالح الصماد.

وقال الصماد في كلمة له، إن «إن ما نقوم به من مواقف لمواجهة هذا الصلف بما في ذلك الضربات الصاروخية التي طالت وستطال الرياض وأي مكان ستطاله الصواريخ هي مواقف طبيعية مشروعة».

وأضاف «الخيار الصحيح للنظام السعودي وحلفاءه وداعموه هو وقف الحرب والحصار والدخول في حوار مباشر ما لم فإن استمرارهم في العدوان والحرب سيفرض علينا تطوير قدراتنا».