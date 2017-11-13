الأمم المتحدة تعيد فتح مينائي الحديدة والصليف أمام السفن التجارية والإغاثية

أعادت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، فتح مينائي الحديدة والصليف (غربي اليمن)، أمام السفن التجارية والإغاثية، بعد أسبوع من إغلاق التحالف العربي الذي تقوده السعودية المنافذ الجوية والبحرية والبرية للبلاد.

وقال مصدر ملاحي لـ«المصدر أونلاين»، إن السفن تلقت رسالة بالبريد الالكتروني من فريق آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (أونفيم) في مكتب جيبوتي، بالسماح والعودة إلى الميناء.

وأضاف إنه من المتوقع أن تدخل أولى السفن إلى الغاطس الخاص بالميناء خلال الساعات القادمة.

وأشار إلى أن السفن التي سُحبت من بحرية التحالف والأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، تلقت رسالة بالسماح والعودة إلى رصيف الميناء لتفريغ حمولتها.

لكن حتى اللحظة لم تدخل أي سفينة للميناء، بحسب المصدر.