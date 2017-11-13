الأحزاب الرئيسية اليمنية تعلن تأسيسها تحالف وطني سيتم إعلانه قريباً من عدن

أعلنت الأحزاب السياسية اليمني اليوم الاثنين، تأسيسها تحالف وطني سيتم إعلانه قريباً من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، يدعم استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب والعودة للعملية السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء قادة الأحزاب وهم المؤتمر (جناح هادي) والإصلاح والاشتراكي والناصري والعدالة والبناء، بالرئيس عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ».

وأكدت الأحزاب دعمها الكامل للرئيس هادي، وشراكتها ودعمها مع الحكومة وتأكيدها على ضرورة بذل المزيد من الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، واستكمال تحرير باقي المحافظات.

كما أعلنت الأحزاب دعمها وتأييدها الكامل للتحالف العربي بقيادة السعودية، ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ولمسار الأمم المتحدة المستند للمرجعيات الثلاث كمسار ومظلة وحيدة مقبولة لاستئناف العملية السياسية.

من جهة، أشاد هادي «بمواقف القوى والمكونات السياسية عامة التي تعكس واقع وتطلعات المواطن التواق الى العدالة والشراكة في إطار يمن اتحادي جديد يستوعب الجميع».