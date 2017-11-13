الحكومة اليمنية ترحب بإعادة فتح المطارات والموانئ في المحافظات الخاضعة لسيطرتها

رحبت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين، ببيان البعثة السعودية لدي الأمم المتحدة بفتح المطارات والموانئ في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وكانت البعثة السعودية قالت في بيان لها، في وقت سابق، إن التحالف العربي الذي تقوده الرياض في اليمن، سيعيد فتح الموانئ في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، أمام الشحنات الإنسانية والتجارية.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، عن وزير الإدارة المحلية في الحكومة عبدالرقيب فتح قوله، إن تلك الخطوة تؤكد «حرص واهتمام دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن على التخفيف من معاناة الشعب اليمني ودعم وإيصال المساعدات الاغاثية والإنسانية».

وأشار إلى إن اللجنة العليا للإغاثة التي يرأسها، ستتعاون مع كافة منظمات الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإغاثية التي تصل إلى المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتوزيعها لكل محافظات البلاد، دون أي عوائق أو تدخل في مهامها.

وأكد «التزام اللجنة العليا للإغاثة بالمعايير الإنسانية الدولية والمرتبطة بالوصول الآمن والسلس للإغاثة لكل المحتاجين في المحافظات».

وطالب فتح المجتمع الدولي بالضغط بكل حزم لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين وقوات صالح.

كما شدد على «كبح جماح إيران في التوسع والنفوذ، وإغراق اليمن وجيرانه بالفوضى والأزمات وإلزام المليشيات الانقلابية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتسليم كافة الموانئ والمطارات للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً».

وأكد المسؤول اليمني على أن بقاء الموانئ والمطارات بيد الحوثيين، سيهدد الملاحة الدولية والسفن التجارية.