رئيس الحكومة يعود مع عدد من الوزراء إلى عدن بعد زيارته للرياض وشرم الشيخ

قال مصدر حكومي إن رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، عاد مساء اليوم الاثنين، إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، قادماً من العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب المصدر الذي أفاد «المصدر أونلاين»، فإن رئيس الحكومة عاد بمعية عدد من وزراء الحكومة.

وكان بن دغر قد غادر المدينة في الـ26 من أكتوبر الماضي، للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يقيم منذ إبريل عام 2015، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية، كما شارك في منتدى شباب العالم بمصر.

ووفق وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، فإن القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين ووزير الصحة ناصر باعوم ووزير العدل جمال عمر ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني وعدد من نواب الوزراء ووكلاء محافظة عدن وعدد من القيادات العسكرية والمدنية، استقبلوا رئيس الوزراء.

وقال بن دغر إن «كثير من الملفات الخدمية في عدن والمحافظات المحررة، تم وضع حلول مستدامة وناجعة، ستنعكس قريبا وسيلمسها المواطنين في تحسن مستوى الخدمات الاساسية، بدعم أخوي صادق من الاشقاء في التحالف العربي».