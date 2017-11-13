الخطوط «اليمنية» تستأنف رحلاتها الجوية غداً الثلاثاء برحلتين من عدن إلى القاهرة

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية استئناف رحلاتها من يوم غد الثلاثاء، بعد إعلان السعودية إعادة فتح التحالف العربي للموانئ والمنافذ اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من تعليق شركة اليمنية لرحلاتها، من وإلى مطاري عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، وسيئون في حضرموت (جنوب شرقي اليمن).

وأوضحت الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مواعيد الرحلة 601 بين القاهرة وعدن ستقلع عن الساعة الـ5 صباحاً، أما الرحلة رقم 600 بين القاهرة وعدن ستكون عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

