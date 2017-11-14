هجوم انتحاري بسيارة مفخخة يستهدف مقر قيادة قوات الحزام الأمني في عدن

قال شهود عيان إن هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة، استهدف مقر قيادة قوات الحزام الأمني، في حي عبدالعزيز بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، اليوم الثلاثاء.

وذكر الشهود لـ«المصدر أونلاين»، إن السيارة انفجرت بالقرب من البوابة الرئيسية لمقر قوات الحزام، وإن دوي الانفجار كان عنيفاً وسُمع من أحياء مختلفة من المدينة.

وأضافوا إن الانفجار أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما تحدثت مصادر طبية عن مقتل 4 من جنود الحزام حتى اللحظة.

ويأتي الحادث، بعد أقل من أسبوعين من هجوم مماثل، حيث هاجم عناصر تنظيم «داعش»، مقر إدارة أمن مدينة عدن في حي خور مكسر، وسيطروا عليه ليومين، مما أدى إلى مقتل 47 جندياً وضابطاً، وإصابة العشرات.