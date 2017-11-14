هيئة الطيران بمطار صنعاء تعلن توقف الرحلات الإنسانية إثر غارات التحالف العربي

قالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، إن الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، استهدفت منظومة جهاز الإرشاد الملاحي (VOR-DME) بمطار صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء «سبأ» التي تسيطر عليها الجماعة، إن غارات التحالف أدت إلى إخراج التجهيزات الملاحية عن الخدمة، وإيقاف الحركة الوحيدة الموجودة في المطار.

وأشارت إلى أن المطار لن يكون قادراً على استقبال رحلات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية الخاصة بالمساعدات الإنسانية.

واعتبرت الهيئة «الاستهداف انتهاكاً صريحاً للمواثيق والمعاهدات الدولية وتحدياً صارخاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي واتفاقية شيكاغو المادة (3) مكرر والتي تنص على عدم استهداف المطارات المدنية».

وطالبت «بالتحقيق الفوري واتخاذ موقف حاسم إزاء هذه الجرائم ضد الإنسانية وإيقاف العدوان والسماح باستئناف كافة الرحلات المدنية من وإلى مطار صنعاء الدولي».