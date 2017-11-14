مقتل امرأتين وطفلة وإصابة 3 بغارات التحالف على موقع ومنتجع العروس جنوب تعز

قال مصدر طبي إن امرأتين وطفلة لقين مصرعهن، وأُصيب 3 مدنيين آخرين، اليوم الثلاثاء، بغارات للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، استهدفت موقع ومنتجع العروس، في جبل صبر جنوب مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).

وذكر المصدر في إفادة لـ«المصدر أونلاين»، إن المقاتلات شنت ثلاث غارات متفرقة على موقع ومنتزه العروس، وإن إحدى الغارات أدت إلى مقتل امرأتين وطفلة، كنّ بالقرب من سيارتهم للتنزه في الموقع السياحي.

وأوضح بأن الضحايا هن لوزة عبدالقوي حميد، وصفاء عبدالرقيب عبدالله، زالطفلة هديل قنديل عبدالله.

وأفاد بأن 3 أشخاص أُصيبوا بجروح، وهم الجندي مبارك عبده أحمد، والمدنيين محمد وضاح وبشار صادق، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجمهوري.

وأضاف إن غارة أخرى أدت إلى تدمير مدفع 105 تابع للقطاع السادس لقوات اللواء 22 ميكا، وغرفة حراسة للجنود، كما أدت إلى تعطيل سنترال البث التابع لإذاعة «وطني إف إم».

وأشار إلى أن الغارة الثالثة فقد سقطت على موقع أسفل جبل العروس، دون أن يسفر ذلك عن ضحايا.

وحتى اللحظة لم يصدر التحالف العربي بقيادة السعودية، أي تعليق حول الضربات الجوية التي شنتها المقاتلات الحربية التابعة له، وفق ما قال شهود عيان والمصدر الطبي.