«هادي» يغادر مقر إقامته المؤقت في الرياض متوجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في قمة المناخ

قالت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، إن الرئيس عبدربه منصور هادي غادر مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، متوجهاً إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية للمشاركة في أعمال قمة (كوب 23) للمناخ.

وتهدف القمة التي تشارك فيها 200 دولة، للتحرك بصورة عاجلة ضد الاحتباس الحراري، وإحراز تقدم في تطبيق اتفاق باريس حول المناخ.

وكانت اليمن قد وقعت على اتفاقية باريس للتغيير المناخي، على هامش الدورة الـ71 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك.

وأكد هادي «على أن اليمن عانت من ظاهرة التغيير المناخي في العامين الماضيين وما خلفه إعصاري تشابلا وميج، من آثار كارثية بشريه واقتصادية في المحافظات الساحلية».

وأضاف «رغم ظروف بلادنا العصيبة التي تمر بها إلا إننا نحرص دوماً على الحضور والمشاركة في هذه التجمعات الدولية المعنية بمصلحة البشرية والسلام العالمي».

وكانت وكالة اسوشيتد برس نقلت عن مصادر لها، إن السعودية تضع الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته تحت الإقامة الجبرية في الرياض، ولا تسمح له بالمغادرة.