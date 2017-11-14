إذاعة «وطني FM» تطالب بالتحقيق في غارة جوية استهدفت أحد أبراج البث التابعة لها

طالبت إذاعة «وطني FM» قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية، بالتحقيق في الغارة الجوية التي استهدفت إحدى سنترالات البث التابعة لها في جبل العروس جنوب تعز (جنوب غربي اليمن).

وكانت إحدى الغارات الجوية التي استهدفت موقع العروس في جبل صبر استهدفت أبراج البث الخاصة بالإذاعة.

وقالت الإذاعة في بيان لها إن الضربة الجوية أدت إلى تدمير برج الإرسال، كما سبب القصف بأضرار مادية كبيرة في البرج وموقع عسكري.

في السياق، قالت الإذاعة إنها تعبر عن أسفها عن توقف البث على موجة الإف إم.

وأضافت «نرجو متابعة بثنا على موجة الـ«إف إم 87.5 ميجا هيرتز»، وعلى التطبيق الخاص، أو على الموقع الالكتروني watani.fm.

وتعد الإذاعة جمهورها الكريم بمعاودة الإرسال على جميع موجاتها قريباً.