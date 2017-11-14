مقتل 5 حوثيين وأسر 4 بينهم قيادي بمعارك ضد القوات الحكومية في المتون بالجوف

قُتل خمسة من مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بمعارك ضد القوات الحكومية في منطقة مزوية بمديرية المتون غربي محافظة الجوف (شمال غربي اليمن).

وقال القائد الميداني للقوات الحكومية عوض الحرسة لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية شنت هجوماً على مواقع الحوثيين، مما أدى إلى مقتل 5 من مسلحي الجماعة، والاستيلاء على عربة (طقم).

وأضاف إنهم أسروا القائد الأعلى للمعسكرات التدريبية التابعة للحوثيين المدعو الدليمي، وبرفقته ثلاثة آخرين من مسلحي الجماعة.

في السياق، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، غارة على موقع إمداد للحوثيين في منطقة الساقية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عددا منهم.