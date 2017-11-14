ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر الحزام الأمني في عدن إلى 9 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر عمليات حماية المنشآت التابع لقوات الحزام الأمني، في حي عبدالعزيز بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، إلى 9 قتلى.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، في تصريح نقله موقع الوزارة، «إن عدد شهداء العملية الإرهابية التي استهدفت مقر عمليات الحزام الأمني ارتفع إلى 9 شهداء».

وكانت الوزارة قالت في إحصائية سابقة لها إن التفجير أدى إلى مقتل 3 جنود، وإصابة 18 آخرين منهم 11 جندياً و7 مدنيين بإصابات مختلفة.

وشن عناصر من تنظيم «داعش» هجوماً على المقر الأمني، بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، وأسفر الانفجار عن أضرار مادية كبيرة في المقر الأمني ومسجد ومباني مجاورة للمقر المستهدف.