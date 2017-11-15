قيادة اللواء 22 ميكا تطالب بالتحقيق في واقعة قصف الطيران معسكر العروس

طالب الجيش التابع للحكومة الشرعية بالتحقيق في واقعة قصف تعرض موقع تابع للجيش في معسكر العروس جنوب مدينة تعز للقصف من قبل طيران التحالف صباح الثلاثاء.

وفي توضيح صدر عن قيادة اللواء 22 ميكا منتصف ليل الثلاثاء طالبت بالتحقيق في تعرض معسكر العروس التابع للقطاع السادس باللواء لثلاث غارات جوية شنها طيران التحالف على الموقع وأودت بحياة مدنيين كانوا في محيط الموقع وإصابة ثلاثة جنود إصابات مختلفة أحدهم إصابته خطيرة.

وأشار التوضيح الرسمي إلى أن امرأتين وطفلة كن يتواجدن بالقرب من الموقع قضين بإحدى الغارات بينما أدت غارة أخرى إلى إصابة الجنود، بينما لم تلحق الضربات أي أضرار بالعتاد العسكري الموجود في الموقع.

كما طالبت قيادة اللواء 22 بتعويض الضحايا بشكل عاجل "والتعامل المباشر مع القيادة العسكرية والمؤسسات الرسمية، والتنسيق معها في أي عمل عسكري قادم والتوقف عن التعامل مع غير القنوات الرسمية للجيش الوطني".

نص التوضيح الصادر عن قيادة اللواء 22 ميكا :

بعد أن تم إبلاغنا رسمياً وعبر غرفة عمليات القطاع السادس للواء 22 ميكا باستهداف مواقعنا بعدة ضربات جوية، تم تكليف رئيس عمليات اللواء العقيد الركن منصور الحساني بالتحرك الى معسكر العروس، والتأكد من حقيقة الوضع والإبلاغ عنه.

و بعد إجراء عملية المعاينة والتحري والتحقيق تأكد لنا الآتي :

- قام الطيران باستهداف معسكر العروس بثلاث ضربات جوية

- الضربة الأولى استهدفت موقع المدفع 105 والتي وقعت على دشمة طقم المدفع والذي يبعد عن مربض المدفع نحو عشرة أمتار، وقد تسببت الضربة بتدمير الدشمة وقتل ثلاثة مواطنين "امرأتين وطفلة" كُنّ يتواجدن بجانب الدشمة بهدف السياحة كون الموقع مطل على مناطق عدة، بينما كان أفراد المدفع بعيدين عن الدشمة، حيث وقعالصاروخ مباشرةً على المرأتين والطفلة وقد مزقهم لأشلاء وتم جمع أشلائهم من أماكن متفرقة في محيط الموقع.

- الضربة الثانية استهدفت برج إذاعة وطني إف إم التي تم انشائها حديثا، والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة المعبرة عن صوت الجيش والمقاومة والشارع التعزي.

وقد وقع الصاروخ بجانب الهوائي على بعد مترين فقط، مما أدى الى حدوث أضرار كبيرة في البرج وقطع الكابلات بالإضافة الى سقوط ثلاثة جرحى من أفراد الموقع أحدهم جراحه خطيرة.

- الضربة الثالثة استهدفت موقع رشاش 7.12 في تبة السعدي، وقد حطّ الصاروخ جوار الموقع ولم يحدث أي أضرار بشرية أو مادية.

و بناء على ذلك تطالب قيادة اللواء 22 ميكا من قيادة التحالف العربي والسلطات الشرعية بإجراء تحقيق شامل وعاجل عن الحادثة الأخيرة وكشف الأسباب والنتائج المترتبة عن التحقيق.

مؤكدة أهمية تعويض الضحايا بشكلا عاجل والتعامل المباشر مع القيادة العسكرية والمؤسسات الرسمية، والتنسيق معها في أي عمل عسكري قادم والتوقف عن التعامل مع غير القنوات الرسمية للجيش الوطني.

قيادة اللواء 22 ميكا

الأربعاء 15 نوفمبر 2017