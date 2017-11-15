إب.. الحوثيون يجنّدون نسوة في صفوفهم ومقتل شاب برصاص «أم المجاهدين»

قالت مصادر مطلعة إن جماعة الحوثيين تجنّد في صفوفها العشرات من النساء، وتنظم لهن دورات خاصة بمحافظة إب (وسط اليمن)، وإن إحداهن قتلت أحد المدنيين قبل يومين.

وذكرت المصادر لـ«المصدر أونلاين»، إن عدداً من النساء التي يختارهن الحوثيون وهن من يملكن حضور اجتماعي، تلقين دروساً تحريضية وطائفية، بالإضافة إلى دورات عسكرية تلقين فيها التدريب على مهام قتالية ومهام خاصة.

وأضافت إن إحدى القيادات النسوية للجماعة وتُدعى «أم المجاهدين» وتنحدر من محافظة ذمار (شمال إب) قتلت الشاب عمار المبيض في مدينة إب، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم.

وأشارت إلى أن تصفية المبيض كان ضمن مهمة خاصة لـ«أم المجاهدين»، التي تلقت تدريبات خاصة، بهدف تصفية أحد المطلوبين للجماعة المسلحة.

وبحسب سكان محليين فإن المرأة تسكن بأحد المنازل بمديرية المشنة وتمشي برفقة عدد من مسلحي الجماعة وتلتقي بعناصر نسائية في منزلها وتلقي عليهم محاضرات عدة وتقوم باستقطاب أخريات.

كما أن «أم المجاهدين» تقوم بمهام تنسيقية للنسوة الراغبات بالالتحاق بالعمل القتالي، وتلحقهن بدورات تابعة للجماعة عدة أقيمت لعناصر نسائية في مدينة إب ومدينة يريم وأيضا في محافظة ذمار.

ومنذ سيطرة الحوثيون على إب منتصف أكتوبر 2014، تواصل جماعة الحوثيين أنشطتها وتنفيذ خططها الهادفة لإيجاد عمق مجتمعي لها، إذ أن حاضنتهم الشعبية في المحافظة ضعيفة مقارنة بمحافظات أخرى خاضعة لهم كعمران وصعدة.