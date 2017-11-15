احتجاج هو الأول من نوعه في تعز تنديداً بغارات التحالف التي استهدفت موقعاً عسكرياً

نظم عشرات النشطاء وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء، تنديدا بالغارات الجوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، واستهدفت موقع العروس الاستراتيجي جنوب مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).

وندد المشاركون في الوقفة باستهداف الغارات الجوية موقع العروس التابع للقطاع السادس في اللواء 22 ميكا التابع للحكومة الشرعية، وفق مراسل «المصدر أونلاين».

وعدّ المحتجون الذي نفذوا وقفتهم في موقع العروس استهداف المواقع العسكرية القوات الحكومية خدمة لمسلحي جماعة الحوثيين وثقوات صالح، الذين يقصفون ويحاصرون تعز منذ ثلاثة أعوام.

وتعبّر الوقفة أول خروج احتجاجي في تعز يستنكر ما وصفوه بـ«جرائم طيران التحالف ضد القوات الحكومية والمدنيين في المحافظة».

وكانت مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات صباح أمس على موقع العروس الاستراتيجي أعلى جبل صبر المطل على مدينة تعز، وأدت إلى مقتل امرأتين وطفلة وإصابة ثلاثة مدنيين وجندي، ودمرت جزء من إبراج الإرسال لإذاعة «وطني إف إم».