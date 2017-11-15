منظمة الصحة العالمية تسجل أكثر من 2200 حالة وفاة بسبب الكوليرا في اليمن

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن 2200 وشخصين في اليمن تُوفوا بسبب وباء الكوليرا، الذي تفشى في البلاد، منذ 27 إبريل الماضي.

وكرت المنظمة في بيان لها إنها رصدت 926 ألفا و187 حالة يشتبه إصابتها بالمرض نفسه، حتى يوم صباح أمس الثلاثاء، وإن تلك الحالات جرى تسجيلها في 22 محافظة يمنية، من أصل 23.

وأظهر أن «محافظة سقطرى (جنوب شرق)، هي الوحيدة التي لم تشهد أي انتشار للوباء».

والكوليرا مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يلتق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.