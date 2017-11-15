مقتل معلم برصاص الحوثيين أمام أطفاله وزوجته في جبل الشرق بمحافظة ذمار

قال سكان محليون اليوم الأربعاء، إن معلماً لقي مصرعه برصاص مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار (وسط اليمن).

وذكر السكان لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين أطلقوا النار على المعلم علي صبر، بعد أن اقتحموا منزله، أمام زوجته وأطفاله في مديرية جبل الشرق، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وأفادوا إن مسلحين من إدارة أمن المنطقة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أرادوا استدراج المعلم صبر إلى إدارة الأمن لاختطافه فرفض الذهاب معهم، مما دفعهم إلى إطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر ليردوه قتيلاً على الفور.

ويعمل صبر مدرساً لمادة اللغة العربية في مدرسة الحمل بإحدى قرى المديرية.

من جهة، أكد أهالي وأسرة صبر رفضهم لدفن جثة ابنهم حتى يتم القصاص من القاتل، محذرين قيادة الحوثيين في المنطقة من رفضهم تسليم القاتل، «مالم فالوجه من الوجه أبيض» حسب قولهم.