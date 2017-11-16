الحكومة تدين وفاة العشرات من المختطفين جراء التعذيب في سجون الحوثيين

أدانت الحكومة اليمنية اليوم الخميس، تعذيب مسلحي جماعة الحوثيين للمختطفين في سجونهم، مما أدى إلى وفاة العشرات منهم تحت التعذيب.



وقال بيان لوزارة حقوق الإنسان نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن «المليشيا الانقلابية ترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين والتي كانت آخرها جريمة التعذيب حتى الموت التي ارتكبت بحق المعتقل أحمد صالح حسين الوهاشي من أبناء قرية مذوقين بمحافظة البيضاء والذي اعتقل بتاريخ 15 أكتوبر».

وذكر إن الوهاشي «اُقتيد من قبل ميليشيا الحوثي هو وابن أخيه الذي ما زال معتقل حتى اللحظة الى سجن هبرة بصنعاء وهناك ارتكبت الميليشيا الانقلابية بحقه كل أنواع التعذيب الذي أدى إلى كسر عموده الفقري، مسبباً قتله بتاريخ 28 أكتوبر».

وأضاف البيان إن هناك مئات الضحايا من المعتقلين الذين عُذبوا حتى الموت في معتقلات وسجون الحوثيين.

وحملت الوزارة الجماعة المسلحة وقوات صالح المسؤولية الكاملة عن مقتل المختطفين، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بالضغط بكل الوسائل على الحوثيين لاحترام القوانين والحقوق بحق المختطفين.

ودعت إلى سرعة الافراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف الاعتداء عليهم أو تعذيبهم.