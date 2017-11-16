بريطانيا تدعو كافة الأطراف لدخول الإمدادات التجارية والإنسانية إلى اليمن

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، كافة الأطراف في اليمن لضمان السماح فوراً بدخول الإمدادات التجارية والإنسانية إلى المدنيين المتضررين من الحرب.

كما طالب بالوقوف أمام خطر المجاعة والأمراض الذي يواجهه ملايين المدنيين.

وعبّر المتحدث عن قلقه البالغ إزاء خطر التدهور الخطير بالوضع الإنساني في اليمن، داعياً لاستئناف رحلات الأمم المتحدة فورا وإعادة فتح ميناء الحديدة (غربي اليمن).

وأشار إلى أن المملكة المتحدة ثاني أكبر دولة مانحة استجابة لنداء الإغاثة من الأمم المتحدة، ووفرت المساعدات الإنسانية البريطانية بالفعل مواد غذائية لنحو مليوني شخص، وماء نظيفا لأكثر من مليون آخرين.

وقال "«علينا مواصلة تقديم هذه المساعدات المنقذة للأرواح، ولهذا السبب ندعو كافة الأطراف لضمان أن يتمكن موظفو الإغاثة من دخول ومغادرة البلاد، والوصول لكافة المناطق المتضررة».

وعبّر المتحدث عن مشاطرة لندن الرياض قلقها إزاء التهديد الأمني الذي تشكله القذائف الباليستية، كتلك التي أطلقت في الرابع من نوفمبر الجاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية إن بلاده تفهم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة المتطورة إلى اليمن، ويجب على جميع الدول بذل الجهود لتنفيذ حظر توريد الأسلحة الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2216، مع ضمان أن تكون الإمدادات التجارية والإنسانية الحيوية قادرة على الوصول إلى الشعب اليمني في الوقت نفسه.