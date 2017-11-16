مدير مديرية جبل حبشي غرب تعز يطالب الحكومة والمنظمات الدولية بإغاثة السكان

وجه مدير مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) اليوم الخميس، نداء استغاثة للحكومة اليمنية واللجنة العليا للإغاثة، ومحافظ المحافظة، بالإضافة للمنظمات الإنسانية من أجل إغاثة المديرية.

وقال فارس المليكي مدير عام المديرية في مذكرة رسمية اطلع عليها «المصدر أونلاين»، إن أغلب القرى والمناطق منكوبة بسبب القصف والحصار المفروض من قِبل الحوثيين وقوات صالح.

وطالب بسرعة إغاثة المديرية.

وأوضح إن أبرز القرى المتضررة في المديرية هي الأشروح والقوز ومعزولة وشعبة الإبل وشبية والعفيرة والزريبة والنويهة والمكازمة والرحبة وميلات وتبيشعة وماتع وخور ووهر والعينين وقشيبة ومولية.

وقال إن 500 شخصاً قُتلوا من أبناء المديرية وأُصيب نحو 4 آلاف بينهم 80 جريحاً بسبب الألغام، فيما هجّر الحوثيون 200 أسرة، وتسببت في نزوح ألفين و12 أسرة أخرى، وتضرر 60 منزلاً، و4 منشآت تعليمية.