إب.. مقتل نائب مدير أمن السبرة برصاص مسلحين حوثيين ومقتل امرأة في النادرة

قُتل نائب مدير أمن مديرية السبرة جنوب شرقي محافظة إب (وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، برصاص مسلحين حوثيين في مركز إدارة أمن المديرية، اليوم الخميس.

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين اقتحموا مقر إدارة أمن المديرية في منطقة نجد الجماعي، وأطلقوا الرصاص على العقيد أحمد قايد الجماعي، ومنعوا إسعافه للمستشفى، وظل ينزف حتى فارق الحياة.

وأضاف إن القيادي الحوثي الذي يُدعى «أبو يوسف» وهو مشرف أمني للحوثيين بالمديرية، قدِم إلى مركز إدارة أمن المديرية عقب الحادثة وقام بأخذ الجاني وهرّبه إلى جهة مجهولة.

لكن المصدر لم يورد تفاصيل عن أسباب عملية الاقتحام.

وفي مديرية النادرة، قُتلت امرأة مسنة خنقاً على يد عصابة مسلحة اقتحمت منزلها ليلة أمس الأربعاء. وبحسب سكان محليون فإن العصابة المسلحة نهبت المنزل، ولاذوا بعد الحادث بالفرار.

وذكر إن المرأة عُثر عليها اليوم في منزلها قتيلة.