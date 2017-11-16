شجرة القات رابط بين طرفي الحرب في اليمن (ترجمة خاصة)

بدأ اسم مارب في الصعود خلال الحرب في الوقت الذي يتجه بقية البلد نحو الموت والدمار

بيثان مكرنان -مأرب / الأندبندنت

ترجمة علي السكني

مأرب المدينة الصحراوية تزدهر حاليا بفضل الحرب، يقول بشير البالغ من العمر 33 عاماً «الجميع يعرف اننا سائقي قات لذلك لا أحد يطلق النار علينا».

في الحرب الوحشية باليمن، العديد من جبهات القتال بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة في حالة جمود في الوقت الحالي، إذ لا يكاد يوجد أي تحرك بين الجانبين ماعدا شجرة القات.

تتحرك الشاحنات المحملة بشجرة القات بصورة أسرع وأيسر من أي شيء آخر في البلد من المواطنين والطعام والسلاح والمساعدات.

حيث يعتبر القات، وهو عبارة عن أوراق يتم مضغها وتحتوي على نسبة عالية من الكافيين، واحدا من أكثر المحاصيل المجدية اقتصادياً بالنسبة للمزارع اليمني مما جعله سبباً رئيسياً لاستيراد ما يقارب من 90 % من احتياجات البلد من الغذاء، وجعل بشير وشريكه مهدي البالغ عمره 31 عاماً أثرى تاجرين للقات في محافظة مارب.

فقد رأت مأرب بنفسها كيف يتغير حظها إلى الأفضل منذ بدء الحرب قبل ثلاثة أعوام تقريباً.

ويقول تاجر القات بشير «كنت اعمل في محل مكنيك للسيارة بالحديدة»، مضيفاً «بدأت في تجارة القات عند اندلاع الحرب ثم انتقلت الى هنا، لم أتلق التعليم أو أحصل على أي فرصة لعمل آخر في حياتي».

قبل ست سنوات كان المتطرفون والقبائل المتنافسة في صراع من أجل السيطرة على الصحراء، وكانوا غالباً إما يدمرون البنية التحتية أو يقطعون خطوط الطاقة وإمدادات المياه على خصومهم.

وبدأ اسم مدينة مارب في الصعود خلال الحرب في الوقت الذي يتجه بقية البلد نحو الموت والدمار، حيث قُتل في الحرب أكثر من 10 آلاف شخصاً، فيما تهدد المجاعة حياة أكثر من 7 مليون وأكثر من 19 مليون يعتمدون كلياً على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ويعاني سكان اليمن بصمت جراء الحصار السعودي الذي منع الصحفيين والغذاء والدواء من الدخول والمواطنين من الخروج.

إن الدعم المالي والعسكري من قبل السعودية وإيران، وهما القوتان اللتان تخوضان حرباً بالوكالة في اليمن قد تسبب في انتكاسة جعلت البلد يجثوا على ركبتيه.

وبعد توريط وزير الدفاع السعودي القوي (ولي العهد السعودي الجديد) محمد بن سلمان بلده في صراع عندما كان عمره 29 عاماً، فإن المملكة ترغب في تخليص نفسها من هذه الحرب المكلفة بالجوار إن أمكن.

وبالرغم من دعوة عدد من الدول الغربية لإنهاء الحرب، إلا إن إرادة القوى الدولية الرامية إلى الوصول لحل حقيقي في اليمن تبدو ضئيلة.

حيث باعت الكثير من الحكومات بما فيها البريطانية تراخيص تصدير أسلحة بمليارات الى دول الخليج منذ بدء التحالف الذي تقود السعودية ضد الحوثيين في مارس 2015.

وتعتبر مدينة مارب بعيدة عن الاستقرار بالمعني المألوف للكلمة، فقد قتلت الطائرات دون طيار والغارات الجوية الأمريكية عددا من المواطنين في ارجاء المحافظة، وسقوط صاروخ حوثي في ضواحي المدينة أثناء زيارة مراسل الاندبندنت.

ورغم ذلك تعتبر المدينة واحة من الهدوء والاستقرار بالمقارنة حتى بعاصمة حكومة الأمر الواقع عدن (جنوبي اليمن).

وارتفع عدد سكان المدينة من حوالي 40 ألف إلى ما يقدر بنحو مليوني نسمة؛ حيث طغت التوسعات الجديدة، للمساكن المبنية من الطوب الخرساني لإيواء القادمين الجدد، على العمارة اليمنية التقليدية في مركز المدينة، والمنازل المشيدة بالحجارة والطوب الطيني والتي تذكرنا بمنازل الزنجبيل المثلجة.

أحد الشوارع لم يسبق له ان عرف التجارة الصالحة وكان قبل الحرب مليء بمحلات بيع الأسلحة.

ويتم حالياً، إنشاء ملعب كرة قدم مع عشب سيتم استيراده من ألمانيا، ومطار يظهر أسمه على خرائط قوقل مما يدعو هذا إلى شيء من التفاؤل.

تقدم بعض المطاعم أطعمة مثل الهامبرغر، حتى إن هناك محل لتقديم آيس كريم باسكن روبينز.

ومع التدفق الكبير للنازحين فقد ازدادت الفجوة بين طبقة الأغنياء والفقراء، حيث تجلس الشابات من الطبقة الوسطى من صنعاء وتعز وإب في فصول جامعية، بينما على أطراف البلدة يخيم النازحون الفقراء في موقع قيد البناء والذي سيصبح في نهاية المطاف فرع ثانٍ للجامعة.

وبالنسبة للسكان المحليين، فقد تسبب الحرب في حدوث تغير سواء كان ذلك إيجابيا أو سلبيا، وبالنسبة لأغلب الأسر فقد تضاعف عليها سعر الإيجارات بنسبة ثلاث مرات، لكن بناتهن الآن لديهن حافلات لمساعدتهن في الوصول إلى المدرسة والجامعة بأمان.

وقال سامح عبدان (20 عاماً) وهو طالب في السنة الأولى بجامعة مارب، «لقد تعرفت على الكثير من الأصدقاء من جميع أنحاء اليمن" وأضاف "يوجد عدد كبير من النساء هنا ونريد جميعا ان نتعاون في بناء مستقبل اليمن».

وبالإضافة إلى احتياطاتها من النفط والغاز، فإنه يمكن لمدينة مارب أن تشكر رجلا واحدا كان سببا في ازدهارها، يقول المحافظ سلطان العرادة لمجموعة من الصحفيين الأجانب دعاهم إلى مدينته بأن «الحاجة أم الاختراع».

ومنذ أن أصبح محافظا في عام 2012، تمكن الزعيم القبلي صاحب النفوذ الواسعة والسياسي الماهر في التصدي للحوثيين والقاعدة معاً وطردهم عن مدينته بعيداً بمساعدة طيران السعودية وبقية دول التحالف العربي.

وقال العرادة «الناس يريدون فقط العيش بسلام».

وأضاف «لسوء الحظ وصلنا في المفاوضات السياسية الى طريق مسدود».

وطالما بقي هذا الطريق مسدود، فربما يعتبر العرادة الرجل الأقوى على الأرض، فهو لايزال يحتفظ بمنصبه رغم وضع شقيقة في قائمة الإرهاب الأمريكية بتهمة تمويل القاعدة، لكن عندما سُئل حول هذا رفض العرادة هذه الاتهامات قائلاً إنها «مصادر كاذبة وأخبار مزيفة».

يبدو أن مارب اليوم قد أرست الهياكل المدنية والرؤية المستقبلية الذي قد تحتاجه لتجاوز العنف في المستقبل، ولكن من الصعب قياس مستوى الأمان للمنطقة بشكل دقيق في زيارة قصيرة، أو التنبؤ بالتطورات المستقبلية في الحرب الوحشية باليمن.

وفي لقاء ضم أكثر من 40 شيخاً وشخصية سياسية، يبتسم أحمد الشليف، وهو رئيس المقاومة ضد الحوثيين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، عندما سُئل عما إذا كان قد حققت الحرب أي مكسب لقبيلته أو لمارب.

ينظر إلى الأسفل لتسوية حزامه، الذي يحمل مسدس وخنجر تقليدي - الجنبية - قبل أن يرد على السؤال «أنتم تعرفون إجابة هذا السؤال».