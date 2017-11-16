الحوثيون يخطفون 12 مدنياً ويفجرون 3 منازل في مديرية أرحب شمال صنعاء

خطف مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، مساء اليوم الخميس، 12 مدنياً من مديرية أرحب (شمال العاصمة صنعاء)، وفجروا 3 منازل، حسبما أفاد مصدر محلي.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المسلحين الحوثيين هاجموا عدداً من القرى في المديرية، وهي قرى بيت الحنق والعرشان والغولة بمنطقة زندان، وشنوا حملة مداهمة لمنازل السكان.

وأضاف إن الحوثيين زعموا إنهم يبحثون عن مطلوبين أمنياً.

وأشار إلى أن حملة المداهمات والاختطافات ما تزال مستمرة في تلك القرى حتى لحظة نشر الخبر (11 ليلاً)، وإن مدرعات وعربات (أطقم) الحوثيين ما تزال في تلك القرى.

وبحسب المصدر فإن الحوثيين فجروا 3 منازل لمدنيين، في منطقة العرشان.