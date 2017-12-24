أولى مديريات محافظة البيضاء تسقط بيد القوات الحكومية بعد السيطرة على بيحان بالكامل

سيطرت القوات الحكومية اليوم الأحد، على أولى مديريات محافظة البيضاء (وسط اليمن)، بعد ساعات فقط من سيطرتها على بيحان بالكامل، آخر مواقع الحوثيين في محافظة شبوة (جنوب شرقي).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية سيطرت على منطقة الساحة مركز المديرية، ومبنى المديرية، ومبنى إدارة الأمن، فيما انسحب الحوثيون باتجاه مديريتي الطفة والملاجم.

وأضاف إن التقدم في المديرية، جاء بعد تقدم القوات الحكومية من مديرية بيحان، باتجاه الغرب، ووصولها إلى مركز مديرية نعمان، إثر معارك وغارات جوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وكانت القوات الحكومية قد بسطت سيطرتها الكاملة على مديرية بيحان.

ووفق المصدر فإن القوات الحكومية تخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين في أطراف مديرية نعمان، باتجاه مديريات السوادية وناطع والملاجم.

في السياق، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة على الحوثيين الفارين من مديريتي بيحان ونعمان، ووفق المصدر فإن غارات مكثفة استهدفت عربات (أطقم) للحوثيين في عقبة القنذع.