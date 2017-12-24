إب.. مقتل جندي برصاص مجهولين وحوثيون يقتلون مدنياً رفض إزالة صورة «صالح» من سيارته

قال مصدر محلي بأن جندياً قُتل اليوم الأحد في مدينة إب (وسط البلاد) برصاص مسلحين هاجموا مقر حكومي بالمدينة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

وأكد مصدر مطلع لـ«المصدر أونلاين»، إن الجندي المساعد شريف، تعرض لطلق ناري في الرأس، بعد أن هاجم مسلحون مقر إدارة مديرية المشنة، دون معرفة دوافع وأسباب الحادثة.

وأشار إلى أن الجنود في المقر الأمني ألقوا القبض على 3 من المهاجمين.

وفي منطقة مشورة غرب مدينة إب، قُتل مدنياً برصاص الحوثيين بعد أن رفض إزالة صورة الرئيس السابق علي عبدالله صالح من على سيارته.

وفي مديرية العدين قتل شخص يدعى مروان عبدالله منصور برصاص مسلحين مجهولين.

وقبل يومين قتلت معلمة تدعى أميرة العزي وسط مدينة إب برصاص أحد المسلحين والذي أدعى أنه كان يطارد أحد اللصوص بجزار منزل المعلمة والتي تعرضت لثلاث طلقات نارية وهي في منزلها لتفارق الحياة.