الرئيس «هادي» يقيل محافظ لحج «الخبجي» ويعيّن «الصبيحي» محافظاً للمحافظة

أفاد مصدر خاص «المصدر أونلاين»، إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أقال اليوم الأحد، محافظ محافظة لحج (جنوبي البلاد) ناصر الخبجي، وعيّن بدلاً عنه أحمد عبدالله تركي الصبيحي محافظاً جديداً للمحافظة.

وأشار المصدر إلى أن قرار التعيين سيصدر به قرار جمهوري خلال الساعات القادمة، بصورة رسمية.

وكان الخبجي وهو عضو فيما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» المنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، قد هاجم التحالف العربي الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية، وطالب الجنوبيين بعادة النظر في تحالفاتهم.

وتركي الصبيحي هو عميد في القوات الحكومية، وقائد اللواء 17 مشاة، المتمركز في منطقة كهبوب غربي لحج، وسبق أن كان ضمن القادة العسكريين في معارك الساحل الغربي.