مصدر: قائد معسكر فريجه في أرحب ونجله ضمن قتلى الحوثيين بغارات التحالف

قال مصدر محلي في مديرية أرحب (شمال العاصمة صنعاء)، اليوم الأحد، إن قائد معسكر فريجه المُعين من قبل جماعة الحوثيين، قُتل مع نجله بغارات للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت غارات على تجمع مسلح للحوثيين في سوق جامعة أرحب، لحشد المقاتلين، أمس السبت، مما أدى إلى مقتل نحو 25 حوثياً على الأقل، وإصابة العشرات.

وقال المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن من بين القتلى العميد علي مكرم، قائد معسكر فريجه الواقع في مديرية أرحب، ونجله، وهو الآخر قيادي في جماعة الحوثيين.

وينحدر علي مكرم من منطقة ضلاع بمديرية همدان، شمال صنعاء.