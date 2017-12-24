قرارات جمهورية بتعيين محافظين لتعز ولحج والضالع وتعديل وزاري في الحكومة

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الأحد، عدداً من القرارات الجمهورية من بينها تعيين وزير للداخلية ومحافظاً جدياً لمحافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ».

ووفق الوكالة فإن قراراً جمهورياً صدر بتعيين أمين أحمد محمود محافظاً لمحافظة تعز، واللواء ركن علي مقبل صالح محافظاً لمحافظة الضالع (جنوب)، إلى جانب مهامه قائداً للواء 33 مدرع قائدا لمحور الضالع.

كما عيّن الرئيس اليمني العميد ركن أحمد عبد الله التركي محافظاً لمحافظة لحج (جنوب)، وقائداً للواء 17 مشاة ويُرقى إلى رتبة لواء.

وصدر قرار الرئيس بتعيين اللواء حسين محمد عرب وزير الداخلية السابق، مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن، ويُرقى إلى رتبه فريق.

كما أجرى هادي تعديلاً وزارياً في حكومة أحمد بن دغر وعيّن أحمد بن أحمد الميسري نائباً لرئيس الوزراء ووزيرا لوزارة الداخلية، وعثمان حسين مجلي وزيراً للزراعة والري.

وعيّن الرئيس هادي، أوس عبدالله العود وزيراً لوزارة للنفط والمعادن، وصالح أحمد محمد الجبواني وزيراً للنقل، بالإضافة إلى تعيين محمد مقبل الحميري وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.