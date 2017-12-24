بحرية التحالف العربي تسمح لثاني ناقلة وقود بالدخول إلى ميناء مدينة الحديدة

سمحت بحرية التحالف العربي اليوم الأحد، لثاني ناقلة وقود بالدخول إلى ميناء مدينة الحديدة (غربي اليمن)، الخاضع لسيطرة الحوثيين بعد يوم من دخول سفينة مماثلة لأول مرة منذ رفع الحظر أواخر نوفمبر الماضي.



وقال مصدر ملاحي لـ«المصدر أونلاين»، إن السفينة غادرت غاطس الميناء، بعد أن سمحت لها بحرية التحالف، متجهة إلى الرصيف لإفراغ شحنتها من الوقود، التابع لأحد التجار.



وأمس السبت، دخلت السفينة بهيا داناس (Bahia Danas)، تحمل على متنها 13 ألفًا و808 طن متري من الوقود.



ووفق المصدر فإن التحالف سمح خلال الفترة الماضية للسفن التي تحمل القمح بالدخول إلى الميناء، وأمس الاثنين سمح لأولى السفن التي تحمل الوقود بالدخول لتفريغ شحنتها، فيما دخلت اليوم ثاني سفينة.



وقال إن سفن تحمل الحاويات والنفط والحديد والاسمنت والسيارات، ما تزال بانتظار السماح لها بالوصول إلى الميناء.



وكانت آخر ناقلتين للوقود وصلتا إلى الميناء في تاريخ 6 نوفمبر الماضي، واحدة تحمل على متنها 19 ألف طن من وقود الديزل، والثانية 4600 طن من الوقود نفسه، بحسب المصدر.



وقال «كان حينها هناك 9 ناقلات في الغاطس في انتظار الدخول للتفريغ، 4 ناقلات تحمل وقود البترول، و4 ديزل، وناقلة غاز، لكن بارجات التحالف أجبرتها على المغادرة».



