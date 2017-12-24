مقتل 6 مدنيين وإصابة 7 بانفجار عبوتين ناسفتين على الطريق الساحلي غربي البلاد

قال شهود عيان إن 6 مدنيين لقوا مصرعهم وأُصيب 7 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين، في الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي المخا والخوخة (غربي اليمن).

ووفق الشهود الذين أفادوا «المصدر أونلاين»، فإن عبوة ناسفة انفجرت اثناء مرور حافلة نقل صغيرة في الطريق، على متنها عددا من الركاب بينهم نساء وأطفال.

وأشاروا إلى مقتل 5 وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة. وأضاف الشهود بأن عبوة ناسفة انفجرت في ذات الطريق، إثر مرور دراجة نارية مما أدى إلى مقتل سائقها على الفور.

ويتهم السكان في المنطقة جماعة الحوثيين بزرع العشرات من الألغام والعبوات الناسفة في القرى والطرق، لإعاقة تقدم القوات الحكومية إلى مواقعهم في الساحل الغربي.