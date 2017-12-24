من هو محافظ تعز الجديد؟

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الأحد قراراً جمهورياً بتعيين أمين أحمد محمود محافظاً لمحافظة تعز.

وجاء هذا التعيين بعد استقالات متكررة قدمها المحافظ علي المعمري الذي بقي مسافراً خارج البلاد لم يصل إلى مدينة تعز منذ أكثر من عام، واتهم في تصريحات سابقة أكثر من طرف بخذلان محافظة تعز التي لا تزال مساحة واسعة منها تحت سيطرة مليشيات الحوثيين.

المصدر أونلاين ينشر معلومات عن محافظ تعز الجديد:

- أمين أحمد محمود عبدالحميد.

- من أسرة مشيخ وهو نجل شقيق السياسي المعروف عبدالوهاب محمود عبدالحميد الذي شغل عدة مواقع حكومية آخرها نائباً لرئيس مجلس النواب.

- ينتمي إلى جبل صبر مديرية المسراخ.

- شغل موقع مدير كهرباء ومياه الريف.

- أعلن انضمامه لثورة الشباب التي اندلعت ضد حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح عام 2011.

- يحمل الجنسية الكندية ويقيم حالياً في كندا بعد أن هاجر إليها بشكل نهائي قبل أكثر من ثلاث سنوات.

- تواجه محافظ تعز الجديد تحديات عدة أبرزها تحريك ملف تحرير المحافظة وإقناع دول التحالف بذلك، كما سيواجه فصائل مسلحة متطرفة تعمل خارج نطاق التشكيلات العسكرية الرسمية وتحاول توسيع سيطرتها على نطاق واسع من المدينة وتسيطر على موارد مالية وتحصلها لحسابها الخاص.