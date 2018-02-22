الحوثيون يقدمون مبادرة لمجلس الأمن تتضمن إيقاف الحرب وانتخاب رئيس وبرلمان

قدمت جماعة الحوثيين اليوم الخميس، مبادرة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة من أجل وقف الحرب التي تشهدها البلاد، منذ مطلع عام 2015.

ونشر رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي، على صفحته بموقع «تويتر»، رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي تتضمن بنود المبادرة.

وتتضمن المبادرة تشكيل لجنة للمصالحة والاحتكام لصندوق الانتخابات لاختيار رئيس وبرلمان يمثل كل الشعب اليمني وقواه السياسية، فضلا عن وضع ضمانات دولية ببدء إعادة الإعمار وجبر الضرر.

وحثت على «منع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن وإعلان عفو عام وإطلاق كل المعتقلين لكل طرف ووضع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء».

وأكد القيادي محمد علي الحوثي على «أن أي حلول لا يمكن أن تكون جذرية ما لم يتم إيقاف العدوان ورفع الحصار البري والجوي والبحري على اليمن».