مقاتلات التحالف تشن 17 غارة على مواقع ومعسكرات الحوثيين في آنس بذمار

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الخميس، 17 غارة جوية على معسكرات ومواقع المسلحين الحوثيين في مناطق ضوران وقاع الحقل بمديرية آنس غربي محافظة ذمار (وسط اليمن)، خلال الساعات الماضية.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المقاتلات قصفت بـ13 غارة جوية متتالية، معسكراً سرياً للحوثيين في منطقة بني سويد بقاع الحقل، مما أسفر عن خسائر مادية وبشرية فادحة بصفوف الحوثيين.

وأضاف بأن المقاتلات قصفت بـ4 غارات جوية، تعزيزات عسكرية للحوثين في منطقة ضوران بآنس، كانت متجهة إلى محافظة البيضاء (جنوب ذمار).

ولا يعرف على وجه الدقة خسائر الحوثيين في الغارات التي شنتها المقاتلات في المنطقة.