«سرحان» لـ«المصدر أونلاين»: يجب دعم محافظ تعز ونستنكر استهداف مؤسسات الدولة

دعا العميد الركن صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا اليوم الخميس، جميع الأطراف إلى مساندة محافظ محافظة تعز (جنوب غربي البلاد) أمين أحمد محمود، الذي تسلم مهامه في إدارة المحافظة قبل أسابيع.

واستنكر سرحان في تصريح لـ«المصدر أونلاين»، استهداف مؤسسات الدولة.

وحث جميع الأطراف بالتوقف عن الخوض في أي صراعات جانبية قد تساهم في الإخلال بالوضع العام والانحراف عن المسار الموحد المتمثل في تحرير المحافظة من الحوثيين، بالإضافة إلى تثبيت الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة.

وأكد رفضه أي تصرفات خارجة عن القانون أو تعدٍ على حقوق وحريات المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مهما كان مصدرها أو دوافعها، وشدد على ضبط المطلوبين أمنياً.

وأضاف «من يفقه مرحلتنا الراهنة سيعرف أن الوقوف إلى جانب محافظ المحافظة واجب وطني، وإن قيادة مشروع التحرير وترسيخ دعائم الدولة والاستقرار الأمني وتخليص المحافظة من الانقلابيين يتطلب تكاتف وجهود الجميع كلا من موقعه».

كما شدد سرحان على نشر ثقافة التسامح بعيداً عن الاختلافات السياسية وتجنب إثارة الصراعات القديمة بدوافع حزبية وانتهازية، لافتا إلى ضرورة تقديم مصالح المحافظة على أي مصالح خاصة.