احتجاجًا على اغتيال الائمة والخطباء.. إمام مسجد بعدن يعلن إلغاء خطبة وصلاة الجمعة

أعلن خطيب وإمام أحد مساجد عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة (جنوبي اليمن)، عدم إقامة خطبة وصلاة الجمعة في مسجده غدًا؛ احتجاجًا على استمرار مسلسل الاغتيالات الذي يستهدف أئمة وخطباء المساجد منذ 3 سنوات، حسب شهود عيان.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصلين قولهم إن الشيخ حسين الصوبي، إمام وخطيب مسجد ابن عباس في مديرية المعلا بعدن، أعلن عقب أداء صلاة العشاء، اليوم الخميس، إلغاء خطبة وصلاة الجمعة، غدًا، وذلك لعدم توفر الأمان للخطباء.

وذكروا أن «الصوبي» استعرض أثناء إعلانه هذا، عملية اغتيال الشيخ شوقي كمادي، إمام وخطيب مسجد «الثوار» الواقع أيضًا في المعلا، الثلاثاء قبل الماضي، ومحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها إمام وخطيب مسجد «هائل»، عقب صلاة فجر، اليوم الخميس.

وأشار «الصوبي» أثناء حديثه للمصلين إلى أن عدد الأئمة، والخطباء الذين تعرّضوا لعمليات اغتيال أكثر من 20 شخصًا، دون أن تتمكن السلطات الأمنية في عدن، من ضبط ولو شخص واحد من منفذي تلك العمليات، وفقا للشهود.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات اليمنية بشأن ما ورد في حديث الشهود عن إعلان إمام المسجد.

وشهدت العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن موجة اغتيالات كبيرة، عقب طرد المسلحين الحوثيين منها منتصف يوليو 2015، طالت خطباء وأئمة المساجد وضباط في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية ورجال القضاء.

الصورة لشوقي كمادي (ارشيف)