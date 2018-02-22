القوات الحكومية تعلن سيطرتها على معقل تنظيم القاعدة غرب المكلا بالكامل

سيطرت القوات الحكومية بدعم من التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الخميس، على وادي المسيني غرب مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، بشكل كامل، إثر معارك عنيفة ضد عناصر تنظيم القاعدة.

والجمعة الماضية أطلقت القوات الحكومية عملية عسكرية ضد عناصر القاعدة، أطلقت عليها عملية «الفيصل».

ونقل بيان صحفي عن القائد الميداني للواء «النخبة الحضرمية» العميد منير كرامة التميمي، قوله إن العملية تم الإعداد لها منذ أكثر من 6 أشهر، تم خلالها رصد كافة التحركات لعناصر تنظيم القاعدة في وادي المسيني.

وأكد إن «العملية كانت نوعية ونفذت باحترافية وإتقان عبر خطة محكمة انطلقت من 3 محاور تمكنت خلالها قوات النخبة من قطع خطوت الإمداد وفرضت حصارا مطبقا على بقايا الجماعات الإرهابية منذ يوم الجمعة الماضي».

وأضاف «تم بعده تنفيذ عمليات الاقتحام للوكر الرئيسي للإرهابيين والسيطرة التامة عليه وكذا السيطرة التامة على مزرعة ومقر إقامة القيادي في التنظيم مطهر باغزوان وتطهيرها والجبال والمحيطة بالموقعين والوادي».

وأشار إلى أن 20 مسلحاً من تنظيم القاعدة قُتلوا، وأُسر آخرين وفر البقية.

وقال إن القوات عثرت «على كميات كبيرة من الذخيرة والعبوات الناسفة والمتفجرات التي كان أفراد التنظيم يجهزونها لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من مدن حضرموت، وإن الفرق الهندسية نزعت كميات كبيرة من الألغام».