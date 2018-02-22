مقتل شقيق قائد عسكري في القوات الحكومية شمالي مدينة تعز

قُتل شقيق قائد عسكري في القوات الحكومية شمالي مدينة تعز (جنوب غربي البلاد)، جراء مواجهات اندلعت بين جنود وعناصر من المقاومة، مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر أمني لـ«المصدر أونلاين»، إن الجندي الجريح أمجد عبدالله المخلافي شقيق القائد الميداني في اللواء 35 مدرع مؤمن المخلافي، قُتل برصاص الشقيق الأصغر لقائد المقاومة حمود سعيد المخلافي، محمد.

وأشار إلى أن الاغتيال حدث في جولة سنان، وكان على خلفية مشاكل سابقة بينهما.

واندلعت مواجهات بين الطرفين بعد حادثة الاغتيال قبل أن يتدخل وكيل المحافظة عارف جامل، وتسليم محمد سعيد المخلافي إلى الشرطة العسكرية.

يشار إلى أن القتيل أمجد جندي تابع للواء 35 مدرع، ونشب خلافات بينه وبين المخلافي قبل ثلاثة أشهر حول ملكية سيارة.