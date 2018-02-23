أمنية شبوة تخرج عن صمتها وتحتج لدى الإمارات بتجاوزات «النخبة الشبوانية»

وجهت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد)، اليوم الخميس، مذكرة رسمية توضح فيها الوضع المحتقن بينها وبين قوات «النخبة الشبوانية» المدعومة من الإمارات، نتيجة التجاوزات المستمرة للأخيرة.

واوضحت اللجنة في مذكرتها التي تلقى «المصدر أونلاين»، نسخة منها، الاعتقالات والسجن التي طالت قيادات أمنية بالمحافظة، من قِبل قوات النخبة.

ووفق المذكرة فإن قوات «النخبة الشبوانية» سلمت مقار الإدارة المحلية لما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، واستحدثت نقاط عسكرية على مداخل العاصمة عتق، دون إشعار أو تنسيق مع السلطة.

وقالت إن الخطوة الأخيرة، كانت ستؤدي إلى مصادمات مع رجال الأمن والجيش.

وطالبت اللجنة من قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في بلحاف (الضباط الإماراتيين)، بضرورة أن تكون النخبة تحت إشراف اللجنة الأمنية، وتسليم كافة المقرات التي سيطروا عليها للسلطة المحلية.

كما طالبت بإلزام قائد محور عزان محمد البوحر بالاعتذار العلني عن اخطائه المتكررة بحق اللجنة الأمنية والمؤسسة الأمنية والتي كان آخرها اعتقال مدير أمن الروضة، وخروج القوات من العاصمة عتق وتسليمها للجيش والأمن، تجنباً لحدوث أي احتكاك أو صدام.