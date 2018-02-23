قتلى وجرحى من الحوثيين بمعارك ضد القوات الحكومية غرب مارب

سقط عدد من الحوثيين قتلى وجرحى بمعارك ضد القوات الحكومية، اليوم الجمعة، في مديرية صرواح غرب محافظة مارب (شرق العاصمة صنعاء).

وافادت مصادر ميدانية "المصدر أونلاين" ان المواجهات اندلعت فجر الجمعة، إثر هجوم شنه الحوثيون على مواقع القوات الحكومية، في منطقتي المخدرة والضيق، بمديرية صرواح.

وأضاف بأن الحوثيين حاولوا التقدم بإتجاه مواقع القوات الحكومية لكن الأخيرة تصدت لهم، وأن قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا خلال المعارك، فيما أسر اخرين، دون أن يورد حصيلة محددة.

وأشار إلى أن الاشتباكات بين الطرفين ما تزال مستمرة بشكل متقطع، حتى اللحظة (9 ليلا).