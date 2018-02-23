تجدد المعارك شرقي تعز والقوات الحكومية تعلن مقتل 20 حوثيا وإصابة آخرين

تجددت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين اليوم الجمعة، شرقي مدينة تعز (جنوب شرقي اليمن)، حسب بيان صحفي لقيادة محور تعز العسكري.



وقال البيان الذي تحصل "المصدر أونلاين"، على نسخة منه، إن قوات اللواء 22 ميكا، شنت هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في اتجاه منطقة العدنة، و تلتي الجعشة والسلال شرقي المدينة.



وأوضح بأن القوات الحكومية أحرزت تقدما باتجاه منطقة العدنة، كما قصفت بالمدفعية مواقع تمركز الحوثيين في تلتي السلال والجعشة.



إلى ذلك أسفرت المواجهات بين الطرفين عن مقتل أكثر من 20 حوثياً وإصابة آخرين، وفق المصدر.

