

اعتقلت السلطات الأمنية في حضرموت الصحفي عوض كشميم رئيس مجلس إدارة باكثير للصحافة والنشر.



وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين فرع حضرموت إنها تقلت بلاغاً من عائلة الصحفي كشميم عن اختفائه منذ الأربعاء الماضي ولم تعلم شيئاً عن مكان احتجازه، وطالبت النقابة بإطلاقه فوراً وتمكين عائلته من زيارته.



وكانت مصادر تحدثت عن قيام أجهزة الأمن باعتقاله على خلفية تغريدات نشرها على صفحته ف يالفيس بوك انتقد فيها السلطات المحلية في المحافظة وتعليقات على العملية التي أعلنت قيادة الجيش في الحافظة أنها نفذتها ضد عناصر في تنظيم القاعدة.



يذكر أن الصحفي عوض كشميم قدم استقالته من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة باكثير ومن رئاسة صحيفة 30 نوفمبر التي تصدر عن الدار لأسباب دونها في استقالته التي نشرتها على صفحته في الفيس بوك.