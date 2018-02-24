بريطانيا تعيّن سفيراً جديداً لدى اليمن وتشدد على حل سياسي لإنهاء الصراع

أعلنت بريطانيا في وقت سابق تعيين مايكل إيرون، سفيرا جديدا لها لدى اليمن، وشددت على أن التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع هو السبيل الوحيد لتحقيق المستقبل المستقر الذي يستحقه الشعب اليمني.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنه «تم تعيين مايكل إيرون، سفيرا لبريطانيا لدى جمهورية اليمن، وسيتولى مهام منصبه الجديد خلال فبراير (شباط) 2018».

وأشار البيان، إلى أن تعيين السفير «إيرون»، يأتي خلفا للسفير سايمون شيركليف (شغل المنصب عامين)، الذي تم تعيينه مديرا للأمن القومي في وزارة الخارجية البريطانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في تعليقه على تعيين السفير الجديد، إن بلاده «تؤكد بوضوح أن التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع وإنهاء المعاناة الإنسانية هو السبيل الوحيد لتحقيق المستقبل المستقر والمزدهر الذي يستحقه شعب اليمن».

وأضاف جونسون: «لدى مايكل، خبرة واسعة من واقع خدمته سفيرا للمملكة المتحدة، وكان آخر المناصب التي شغلها؛ سفير لدى السودان وليبيا، وإنني أتطلع قدما للعمل معه للمساعدة في أن يتحقق لليمن مستقبل مستقر وينعم بالسلام»، وفقا لذات البيان.

بدوره، أعرب السفير الجديد، وفق البيان، عن تطلعه للعمل مع اليمنيين والشركاء الإقليميين والدوليين وكافة أطراف الصراع، وذلك دعما للسلام والاستقرار.