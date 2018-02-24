«أمهات المختطفين»: 5347 مدنياً خُطفوا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون

قال تقرير لـ«رابطة أمهات المختطفين» اليوم السبت، إن 5347 مدنياً جرى اختطافهم في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون.

وذكر التقرير السنوي الذي أصدرته الرابطة، تحت اسم «أمهات أمام أبواب السجون 2»، في مدينة تعز (جنوب غربي البلاد)، بأن أمانة العاصمة جاءت في المرتبة الأولى بـ1084 مختطفاً، تليها ذمار بـ689.

وأضاف إن محافظة صنعاء جاءت في المرتبة الثالثة بـ634 مختطفاً، ومن ثم محافظة حجة بـ613، تليها الحديدة بـ495 مختطفاً، وفي المرتبة السادسة عمران بـ400 مختطفاً ثم المحويت بـ368 مختطفاً.

وأشار إلى إحصائيات الاختفاء القسري التي رصدتها الرابطة، والتي بلغت 721 مخفي قسراً.

وتصدرت محافظة حجة بعدد 116 مخفياً، تليها أمانة العاصمة بـ111 مخفياً قسراً، ثم الحديدة بـ109، وصنعاء الرابعة بـ89 حالة اختفاء قسري، وفي المرتبة الخامسة محافظة ذمار بـ61 حالة.

وتضمن التقرير حالات التعذيب التي تمارسه جماعة الحوثيين ضد المختطفين والمخفيين قسراً، وكانت حصيلتها 142 حالة تعذيب، جاءت أمانة العاصمة في المرتبة الأولى بعدد 56 حالة.

وتلتها محافظة إب بـ21 حالة تعذيب، ومن ثم الحديدة بـ18، تليها صنعاء بـ16 حالة.

ورصد التقرير 19 حالة قتل تحت التعذيب، كانت محافظتي إب والحديدة في المرتبة الأولى بعدد 4 حالات.

وإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى وضع المختطفين في ثكنات عسكرية كدروع بشرية حيث تم قصف معسكر الشرطة العسكرية بتاريخ 13/12/2017، نتج عنه مقتل 34 معتقلاً وأسيراً و46 جريحاً، فيما يحيط الغموض بمصير 32.

كما أورد أنشطة والوقفات التي قامت بها الرابطة حيث أقيمت 66 وقفة لأمهات وأبناء المختطفين، اُعتدي على أربع منها.

واختتم التقرير بمناشدات إلى الجهات الرسمية المحلية، ومطالبتهم باتخاذ كافة الوسائل لسرعة الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً.

وكان التقرير أُطلق في حفل اشهار فرع الرابطة بتعز، الذي رعاه محافظ المحافظة أمين أحمد محمود، وحضره العديد من النشطاء والحقوقيون وأهالي المختطفين والمخفيين قسراً.