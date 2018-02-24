مستشفى «الثورة» بتعز يغلق أبوابه عقب اختطاف طبيب من قِبل مجهولين

أغلقت هيئة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز (جنوب غربي البلاد)، اليوم السبت، أبواب المستشفى بعد حادثة اختطاف واعتداء تعرض لها أحد الأطباء من قِبل مسلحين مجهولين.

وقال مصدر طبي لـ«المصدر أونلاين»، إن مستشفى الثورة أغلق أبوابه إلى حين القاء القبض على المسلحين الذين اعتدوا على أحد الأطباء، والتحقيق في الواقعة.

وكان مسلحون ملثمون خطفوا الطبيب أنور الشرعبي، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، وجرى العثور عليه في وادي القاضي شمال المدينة، وتم إسعافه إلى المستشفى.

وباشرت الشرطة العسكرية التحقيق مع الحادثة وأخذ أقوال الطبيب أنور ومعرفة حيثيات الاعتداء عليه والجهة التي تقف وراءها.