مقتل 5 أشخاص وإصابة 31 بهجوم انتحاري على مقر أمني في عدن

قال مدير الأمن في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، اليوم السبت، إن قوات الأمن أحبطت هجوم إرهابي، استهدف مقر إدارة مكافحة الإرهاب في حي جولد مور.

وقال اللواء شلال شائع في بيان صحفي - تلقى «المصدر أونلاين»، نسخة منه - إن سيارتين مفخختين هاجمتها المقر الأمني، قبل أن تتصدى قوات الأمن للهجوم.

وأوضح بأن الهجوم كان «بسيارتين مفخختين وعدد من الانغماسيين حاولوا الاقتراب من المبنى؛ غير أن يقظة رجال الأمن أفشلت المخطط وتم تصفية الانغماسيين الإرهابيين على الفور، قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى البوابة الخارجية لمقر مكافحة الارهاب».

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص من المدنيين والجنود بينهم طفل، بالإضافة إلى 31 جريحاً من المدنيين الذين كانوا يتنزهون في الساحل المقابل لمقر إدارة مكافحة الإرهاب.

وأوضح إن من بين الجرحى 7 من أفراد الكتيبة الثانية عاصفة، المتمركزة أمام مقر إدارة مكافحة الإرهاب.